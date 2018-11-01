Для полиции Италии внедорожники Jeep Grand Cherokee дорабатывались по заказу, а передали 19 экземпляров таких автомобилей антитеррористическому подразделению.
Полиция Италии получила бронированный Jeep Grand Cherokee
01.11.2018 17:07
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Так, полиция Италии «вооружилась» бронированными Jeep Grand Cherokee, которые имеют сине-красную ливрею и на крыше проблесковые маячки.
В салоне таких внедорожников предлагается семидюймовый планшет для связи и доступа к базе данным.
При создании автомобиля специалисты усилили подвеску, а под капотом установили трехлитровый дизельный двигатель с шестью цилиндрами.
Его мощность составляет 190 лошадиных сил, работая в паре с восьмискоростным автомат, который передает крутящий момент на все колеса.
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