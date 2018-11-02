В Сети появилось фото редкого грузовика-трактора «КамАЗ» «Кентавр»‍

«Вести КАМАЗа» показали для многих неизвестную машину «Кентавр», которая была создана инженерами на базе «КамАЗа».

Это в своем роде трактор, который должен был использоваться для разных работ в сельском хозяйстве. По задумке «Кентавр» должен был работать в поле на обработке почвы.

В этой машине, которую официально называли «универсальное энергетическое средство «Кентавр», установили две коробки передач, а на задней оси располагалась блокировка межосевого дифференциала.

На испытаниях «Кентавр» показал производительность выше, чем у тракторов которые использовали в колхозах. При этом расход топлива у тестируемого авто был значительно ниже.

После тестов «Кентавр» был направлен в сельские хозяйства Республики Татарстан, но после 1998 года из-за кризиса машины больше не стали производить и модель стала историей.