Водородный пикап Toyota Tundra переделали в мобильную пиццерию

Специалисты японской компании совместно с компанией Nachi Robotic Systems и ресторан Pizza Hut в США создали необычную версию пикапа Toyota Tundra.

Новинка получила автономную кухню и приводится в движение водородной силовой установкой. Toyota Tundra в новом исполнении существует только в качестве прототипа с названием Tundra PIE Pro.

Силовую установку для автомобиля позаимствовали от водородного Mirai. Для своего проекта авторы использовали обычный пикап, который полностью разобрали и заново собрали, оснастив пикап той самой водородной установкой.

Кроме этого, машина получила автономную кухню с двумя роботами-манипуляторами, которые и будут выпекать пиццу.

Один из них будет вынимать пиццу из печи и разрезать ее на кусочки, а второй подает ее из холодильника первому. Для работы печи также задействовали водородную установку.