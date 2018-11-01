Внедорожник Lexus LX 570 получил новую лимитированную версию

Компания Lexus подготовила для большого внедорожника LX новую спецверсию, которая получила название Black Onyx. Ее публично покажут на автосалоне в Лос-Анжелесе.

Новая спецверсия будет выпущена ограниченым тиражом — 500 единиц. Все эти автомобили получат черный окрас кузова, затемненную оптику и декоративную отделку задних фонарей, а еще у модели будут черные 21-дюймовые колесные диски.

В черным цвете будет выполнена радиаторная решетка и хромированная окантовка. Салон машины будет обшит светлой кожей Moonlight White, а потолок сделают черным.

Также Lexus LX Black Onyx оснастят премиальной акустической системой Mark Levinson, которая состоит из 19 динамиков.

Будет в салоне и мультимедийная система для задних пассажиров. Под капотом спецверсии установят 5,7-литровый 388-сильный мотор с 8-ступенчатой автоматической коробкой и полным приводом. В США цена на спецверсию составит 100 420 долларов, что в пересчете 6,6 млн рублей.