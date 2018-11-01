Офис российского автопроизводители официально объявил о начале продаж кросс-версии Lada Xray. В дилерских центрах Lada новика появится 3 ноября. Модель будет предлагаться по цене от 729 900 рублей, тогда как максимальная комплектация обойдется в 888 900 рублей.
«АвтоВАЗ» обьявил дату начала продаж новой LADA XRay Cross
01.11.2018 17:45
136 0
Lada Xray Cross будет предлагаться в трех комплектациях — Classic, Comfort и Luxe. Напомним, кросс-версия Xray получила увеличенный до 215 мм клиренс, пластиковый некрашеный обвес и рейлинги на крыше.
Кроссовер будет предлагаться с 1,8-литровым 122-сильным мотором. Трансмиссия 5-ступенчатая механическая и «робот».
В базовой комплектации Lada Xray Cross получил селектор выбора режимов езды и регулировку руля по высоте и вылету.
В максимальной комплектации появится камера заднего вида, 7-дюймовый экран мультимедийной системы, круиз-контроль, климат-контроль и обогрев руля.
«АвтоВАЗ» выпустит «спортивный» универсал Lada Vesta SW Sport
Комментарииcomments powered by HyperComments