Болид «Формулы-1» за 10 млн рублей‍ выставили на продажу в Москве

В России на продажу выставили болид «Формулы-1». Объявление владелец разместил на площадке «Авто.ру».

Болид предлагают купить в российской столице и за него просят 10 млн рублей. Машина относится к шоу-карам и на ней покататься не получится.



Гоночная машина компании Ferrari была ранее куплена у частного коллекционера. Она выкрашена в красный цвет и у нее сохранен дизайн скудерии, поэтому за шоу-кар просят такую цену.

Стоит отметить, что на таком болиде в 2000-е годы ездил знаменитый гонщик Михаэль Шумахер.