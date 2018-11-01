Российский офис компании Zotye сообщил о намерении расширить модельный ряд на рынке, предложив сразу несколько новинок.
Zotye рассказала о трех новинках для российского рынка
01.11.2018 02:29
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Ранее в Сети появились сообщения о выходе как минимум двух новинок. При этом сегодня производитель сообщает, что модельный ряд пополнится обновленным кроссовером Zotye SR9, который имеет сходства с Porsche Macan.
Этот кроссовер появится в России в конце следующего года, а ближе к страту продаж будут названы цены и комплектации.
Еще китайская компания планирует к началу 2020 года начать продажи на рынке РФ кроссовера Т700, который в Китае предлагается в пяти- и семиместном исполнении и в версии с восьмиместным салоном, которая продается как Т800.
Ну и еще одной новинкой станет компактный кроссовер T300. Его продажи планируется начать в 2020 году, а его предварительная стоимость составит 650 тысяч рублей минимум.
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