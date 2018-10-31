Кроссовер Nissan Kicks получил особую версию для меломанов‍

Этот вариант создавался для меломанов, а его премьерный показ состоится в рамках автосалона в Сан-Паулу. Новинка отличается тем, что получила уникальную аудиосистему, которая как заявили в компании «позволит дать ощущения пребывания на концерте».

В ней будет 10 динамиков, мощный сабвуфер и поддержка четырех режимов: Джаз, Кантри, Рок и Кино. Кроме этого, в Kicks Rhythm имеет дополнительная шумо- и виброизоляция.

Создавалась новинка бразильским подразделением компании, которые добавили автомобилю еще и акценты голубого цвета.

В салоне кроссовера отделка серой кожей с прострочкой синего цвета, а под капотом располагается двигатель объёмом 1,6 литра.

Его мощность, работая в паре с вариатором составляет 114 лошадиных сил. Система привода будет только на переднюю ось.