Ford представил лимитированный Ford Mustang RTR Performance Pack 1‍

Ford Performance и RTR Vehicles разработали дополнительный пакет для Ford Mustang с комплектом Performance Pack 1.

Новый пакет доработок получил название Series 1 Mustang RTR и в него входит новый аэродинамический обвес, регулируемая подвеска и новые колесные диски.



Ford Mustang с пакетом Series 1 Mustang RTR можно будет узнать по 19-дюймовым эксклюзивным колесным дискам и новой решетке радиатора, в которую разработчики установили светодиодные ДХО.

Также в пакет вошли спойлер и наклейки на кузов. При заказе Series 1 Mustang RTR на машину еще установят регулируемую подвеску.



Новый пакет предлагается для версий с 2,3-литровым турбированным двигателем EcoBoost мощностью 314 л.с. и для 5,0-литрового 466-сильного ДВС.