«Заряженный» Range Rover Velar заметили на финальных испытаниях

Новая версия кроссовера была замечена фотошпионами во время финальных испытаний, которые проводятся на трассе Нюрбургринга.

Как ранее сообщали представители компании, «заряженный» Range Rover Velar поступит в продажу на европейском рынке до конца года.

Спортивная модификация внедорожника на рынке составит конкуренцию таким моделям как BMW X6 M и Porsche Macan Turbo.

В модели будут большие воздухозаборники, спортивная выхлопная система с четырьмя патрубками, иные колесные диски, а еще автомобиль получит новый диффузор.

Предполагается, что в движение «заряженная» новинка будет приводится пятилитровым двигателем, мощность которого будет около 550 л.с., а разгон будет осуществляться менее чем за четыре секунды.