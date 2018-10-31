Mercedes-Benz сделала коляску Avantgarde для младенцев‍

Конечно это не высокотехнологичное транспортное средство для младенцев, но его создали из современных материалов с учётом высокой функциональности и безопасности.

В коляске рама выполнена из алюминия, а люлька из качественных материалов.

Mercedes-Benz Avantgarde весит всего 13 кг и она рассчитана, как на младенцев, так и на детей которые уже могут самостоятельно ходить.

Люлька трансформируется в несколько положениях, причем ее можно поворачивать как по ходу движения, так и лицом к себе.

В комплекте с коляской будет большое количество аксессуаров, среди которых есть сумка, ремни безопасности, зонт от солнца и дождевик.

Производить коляску под брендом Mercedes-Benz будет компания Hartan, которая уже занимается выпуском колясок с 1950-х годов. Продажи Mercedes-Benz Avantgarde начнутся в следующем месяце.