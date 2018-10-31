Эксперты составили портрет типичного российского водителя

Опрос показал, что в основном за рулем автомобилей находятся опытные водители, стаж вождения у которых более десяти лет.

Таких водителей оказалось 63%. При этом в таком показателе мужчин оказалось 69%, а женщин с опытом вождения более десяти лет – 41%.

Почти 60 процентов респондентов получили права еще в возрасте от 18 до 20 лет, из которых мужчин оказалось 67%. При этом женщины сдавали на права в возрасте от 21 до 25 лет. Самым популярным автомобилем у нынешних водителей являются машины отечественного «АвтоВАЗа».

Владельцами таких автомобилей оказались 14% респондентов. При этом отмечается, что наиболее популярными Лады оказались среди молодежи.

83% водителей приобретали машину с пробегом. Около 25% респондентов выбрали авто возрастом от 7 до 10 лет и столько же модели с пробегом 4-6 лет.

Всего десять процентов опрошенных сказали, что владеют машиной возрастом от одного до трех лет и еще четыре процента имеют автомобиль с пробегом до года.

Подводя итоги исследования, специалисты сделали вывод, что типичным российским водителем является семейный мужчина, возраст которого 36 лет. Он имеет водительский стаж более десяти лет, ездит на седане, меняет автомобиль каждые пять лет и мечтает купить внедорожник в будущем.