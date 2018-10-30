Газовый IVECO Stralis NP преодолел 1728 км без дозаправки

Тягач Iveco Stralis NP на сжиженном природном газе смог проехать без дозаправки 1728 км от Лондона до Мадрида.

460-сильный седельный тягач побил предыдущий рекорд 1600 км и это с учетом того, что автомобиль преодолевал пробки, холмистую местность в Испании и встречный ветер во Франции.

По заявлению компании, Iveco Stralis NP показал средний расход топлива 22,6 кг на 100 км и тем самым доказал, что сжиженный природный газ является прекрасной альтернативой дизельному топливу.

Было отмечено, что затраты на природный газ оказались на 40% меньше, если бы использовали дизельное топливо.

Также стоит учесть, что природный газ меньше загрязняет атмосферу, а Iveco Stralis NP показывает на 90% меньше выбросов NO2 и на 15% меньше CO2. Причем если машину заправлять биометаном, то выбросов CO2 может быть меньше на 95%.

Тягач Iveco Stralis NP предлагается в нескольких вариантах: с колесной формулой 4×2 и 6×2 и моторами мощностью 400 или 460 лошадиных сил.