Реализовали проект Dodge Charger с двигателем от «Демона» специалисты ателье Speedkore из Висконсина.
Тюнеры создали карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»
30.10.2018 17:37
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Свою версию автомобиля тюнеры подготовили для шоу SEMA. Сама модель получила название Evolution, а внешне она выглядит как Dodge Charger 1970 года, спроектированный с использование панелей из углепластика. Автомобиль оснастили двигателем от Challenger SRT Demon.
Таким образом, в движение машина будет приводится 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем с приводным нагнетателем.
Его мощность повысили до 979 лошадиных сил, а работает с ним в паре шестискоростная механическая коробка передач Tremec T-56.
Кроме этого, спорткар оснастили кованными колесами и тормозами Brembo.
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