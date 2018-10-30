Тюнеры создали карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»

Реализовали проект Dodge Charger с двигателем от «Демона» специалисты ателье Speedkore из Висконсина.

Свою версию автомобиля тюнеры подготовили для шоу SEMA. Сама модель получила название Evolution, а внешне она выглядит как Dodge Charger 1970 года, спроектированный с использование панелей из углепластика. Автомобиль оснастили двигателем от Challenger SRT Demon.

Таким образом, в движение машина будет приводится 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем с приводным нагнетателем.

Его мощность повысили до 979 лошадиных сил, а работает с ним в паре шестискоростная механическая коробка передач Tremec T-56.

Кроме этого, спорткар оснастили кованными колесами и тормозами Brembo.