Первая партия автомобилей, поставленных на Кубу, состояла из 344 автомобилей, в числе которых были модели Lada Vesta и Largus.
«АвтоВАЗ» поставит на Кубу более 500 автомобилей LADA
30.10.2018 17:13
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Теперь отечественный автогигант сообщает о новой партии автомобилей, которую планируется отправить.
Как сообщили в компании, они готовят новый контракт, согласно которому на Кубу будет отправлено 513 автомобилей.
Кроме этого, «АвтоВАЗ» работает и по экспорту в страны Латинской Америки, а это также является одним из приоритетных направлений.
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