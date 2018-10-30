«АвтоВАЗ» поставит на Кубу более 500 автомобилей LADA

Первая партия автомобилей, поставленных на Кубу, состояла из 344 автомобилей , в числе которых были модели Lada Vesta и Largus.

Теперь отечественный автогигант сообщает о новой партии автомобилей, которую планируется отправить.

Как сообщили в компании, они готовят новый контракт, согласно которому на Кубу будет отправлено 513 автомобилей.

Кроме этого, «АвтоВАЗ» работает и по экспорту в страны Латинской Америки, а это также является одним из приоритетных направлений.