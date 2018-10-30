Основные слабые места Mercedes-Benz GL-Class

Когда инженеры компании Mercedes-Benz разрабатывали первый внедорожник GL-класса, перед ними ставили довольно серьезную задачу — заменить на рынке легендарный «Гелендваген» новой машиной. Но затем ситуация изменилась, поэтому GL выделили в отдельную модельную линейку, оставив в производстве оба автомобиля. Следует отметить, что из всего ассортимента машин, выпускаемых данным производителем, GL является самым крупным. Входной билет в клуб владельцев элитного, пусть и подержанного внедорожника, стоит 1-3 миллиона рублей. Проблемы Мерседес GL X166 и других моделей данной линейки лучше узнать до того, как совершить такую серьезную покупку.

Двигатель

Ранние представители GL-класса оснащались силовыми агрегатами, которые практически не разочаровывали своих владельцев. Но следует заметить, что у машин, произведенных до 2007 года, была довольно слабая обводная звездочка, требующая замены в лучшем случае через 50 тысяч км пробега. Если вовремя не поставить новую деталь, то металлическая стружка может попасть в смазку, что приведет к порче масляного насоса. Также она нередко становится причиной поломок электромагнитов системы регулировки фаз газораспределения.

В автомобилях, произведенных в 2006-2008 годах, очень часто использовали пламегасители, а не глушители. Штатные катализаторы при условии использования отечественного топлива приходят в негодность в среднем через 100 тысяч км пробега, а их замена обойдется владельцу в круглую сумму. Светящаяся на приборной панели ошибка «Check Engine» может говорить о чем угодно. Точнее может сказать только компьютерная диагностика.

Что касается дизельного варианта, то его слабым местом является турбина. Не сама по себе, а именно ее подверженность воздействию горячим продуктам сгорания, в результате чего на агрегате появляется окалина. Кроме того, категорически не рекомендуется экономить на дизеле. Дело в том, что топливный насос высокого давления в GL-классе очень чувствительный к его качеству.

Трансмиссия

Инженеры оснастили модельный ряд системой 7G-Tronic. К моменту выхода первых его представителей эта коробка уже успела показать себя на других автомобилях. Самой распространенной проблемой является отказ гидроклапанов. Срок их службы обратно пропорционален мощности силового агрегата, но даже на самом слабом дизельном моторе детали придут в негодность через 80-90 тысяч км пробега.

Изначально владельцам приходилось менять гидроблок целиком, но вскоре на рынке появилась отдельная плата с клапанами, что снизило стоимость ремонта в 3 раза. Если в машине GL-класса при смене передач начали ощущаться толчки и рывки, значит, пришло время поставить новые детали. Масло необходимо менять приблизительно раз на 60 тысяч км пробега.

Подвеска

Следует сразу сказать, что большинство автовладельцев отзываются о данном агрегате хорошо. Он обеспечивает комфортную езду, но при этом довольно хрупкий. Пневматические элементы Airmatic приходят в негодность в среднем через 100-120 тысяч км пробега. Две самые главные причины поломок: агрессивные химические компоненты, которыми посыпают дороги, а также значительное количество ям. Состояние данных элементов можно отслеживать по наростам на них, а чистить их рекомендуется при каждом техосмотре.

Если с помощью специальных средств можно защитить чувствительные части подвески от химии, то от воздействия ям спасения нет. К сожалению, многие водители уверены, что Mercedes GL-класса является полноценным внедорожником, и устраивают ему стресс-тесты на отечественном дорожном покрытии. В реальности пневматический баллон может серьезно пострадать даже от одной ямы или кочки.

Еще одним слабым местом подвески считается компрессор. Он выходит из строя неожиданно без видимых признаков, а его поломка может привести к порче насоса пневматической системы. И «вишенка на торте» проблем GL-класса — рулевое управление, а точнее гидроусилитель. Если не заметить протечку технической жидкости, то это приведет к поломке шестеренок насоса. В результате этого образуется стружка, которая может серьезно повредить дорогостоящую рулевую рейку. Остальные части подвески более долговечные, например, сайлентблоки прослужат порядка 80-90 тысяч км, а рычаги придется заменить через 150 тысяч км.

Выше описаны самые распространенные проблемы автомобилей GL-класса без учета того, насколько хорошо прошлый владелец заботился о машине. Приобретение транспортного средства, а уж тем более такого дорогого, на вторичном рынке — это всегда риск. Автоподбор Mercedes GL-класса или любой другой линейки — услуга, позволяющая быть уверенным в покупке и гарантирующая оптимальный выбор. Главное — не пытаться на ней сэкономить, а сразу обратиться к специалистам.