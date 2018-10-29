Китайская компания опубликовала данные по продажам своих автомобилей на российском рынке за сентябрь и за период с начала года.

В прошлом месяце российские дилеры Lifan реализовали в общей ложности 1 310 автомобилей, что на 8% хуже, чем годом ранее.

Продажи на уровне прошлого года оказались за период январь-сентябрь, когда объёмы составили 11 227 штук. Кроссовер Lifan X50 стал бестселлером марки на рынке РФ.

Он был продан в количестве 2 269 экземпляров. На втором месте расположился кроссовер Lifan X60 с результатом 1816 штук, а в тройке лидеров оказалось новое поколение этого автомобиля — Lifan X70.

Его продажи составили 1 614 штук. Модель Lifan MyWay разошлась тиражом в количестве 1 603 штук.