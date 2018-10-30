Названы самые продаваемые в РФ подержанные кроссоверы и внедорожники

Российские аналитики подготовили новый рейтинг, в который вошли самые продаваемые подержанные автомобили по итогам девяти месяцев 2018 года.

Так, специалисты «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных внедорожников с пробегом в России, отметив, что в общей сложности за отчетный период на рынке РФ было продано 853,4 тыс. внедорожников.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на семь процентов ваше. Чаще всего россияне приобретали внедорожник LADA 4×4, которых на вторичном рынке было перепродано 67,2 тыс. ед, что меньше на четыре процента.

Вторым самым востребованным является внедорожник «Шевроле Нива», результат которого составил 51,8 тыс. штук, что на пять процентов больше.

Третий результат показал японский кроссовер «Тойота РАВ-4». Его показатель составил 30,4 тыс. ед., что на восемь процентов выше.

Две модели Nissan замкнули пятерку лидеров. Этими моделями оказались Qashqai (25 тыс. ед.; +15%) и X-Trail (24,8 тыс. ед.; +12%).

Во второй пятерке лидеров оказались: