Сегодня автопроизводитель Mitsubishi опубликовал тизерный видеоролик, в котором показал обновленную версию своего пикапа Triton, также известного под названием L200.
Mitsubishi показала на видео обновленный пикап Mitsubishi L200
30.10.2018 04:33
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После рестайлинга пикап получит внешность, выполненную в стилистике Xpander и Pajero Sport, а последние получили фирменный дизайн с названием Dynamic Shield.
Премьерный показ обновленного пикапа состоится девятого ноября и будет проходить на мероприятии в Таиланде.
Подробности об изменений в компании не раскрывают, но ранее представили марки заявили, что пикап получить улучшенную управляемость, комфорт и надежность.
Сейчас пикап Mitsubishi L200 на российском рынке доступен с дизельными моторами мощностью 154 и 181 л.с. по цене от 1 859 000 рублей.
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