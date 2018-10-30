Mitsubishi показала на видео обновленный пикап Mitsubishi L200

Сегодня автопроизводитель Mitsubishi опубликовал тизерный видеоролик, в котором показал обновленную версию своего пикапа Triton, также известного под названием L200.

После рестайлинга пикап получит внешность, выполненную в стилистике Xpander и Pajero Sport, а последние получили фирменный дизайн с названием Dynamic Shield.

Премьерный показ обновленного пикапа состоится девятого ноября и будет проходить на мероприятии в Таиланде.

Подробности об изменений в компании не раскрывают, но ранее представили марки заявили, что пикап получить улучшенную управляемость, комфорт и надежность.

Сейчас пикап Mitsubishi L200 на российском рынке доступен с дизельными моторами мощностью 154 и 181 л.с. по цене от 1 859 000 рублей.

