Audi в РФ начала прием заказов на купеобразный кроссовер Audi Q8

Новый флагманский кроссовер немецкой марки был представлен в начале лета этого года и тогда же было известно, что новинка приедет на российский рынок.

Сегодня компания Audi озвучила официальные цены на купе-кроссовер Audi Q8 и объявила о старте приема предзаказов. Первые партии автомобиля доберутся до дилеров в декабре.

На российском рынке Audi Q8 предложат в четырех версия с одним двигателем, которым окажется бензиновый трехлитровый агрегат. Шестицилиндровый двигатель имеет мощность 340 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составляет 500 Нм.

В базовой комплектации автомобиль получил ценник 5,1 млн рублей.

За эти деньги в кроссовере будет 6 подушек безопасности, климат-контроль на две зоны, кожаные сидения, светодиодная оптика, электропривод багажника и колесные диски размером 20 дюймов. Самая дорогая комплектация нового Audi Q8 обойдется покупателям в 5 923 655 рублей. Напомним, Audi объявила цены на новое поколение седана Audi A6 в России.