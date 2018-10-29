Уникальный спорткар Porsche 911 Project Gold продали за 205 млн рублей

Аукцион был организован в честь празднования 70-летия Porsche и одним из главных лотов стал рестмод Porsche 911 (993) Turbo S, который также носит название Project Gold.

Уникальный Porsche 911 Project Gold продали на аукционе за 205 млн рублей или 2 743 500 евро, причем новый владелец у автомобиля появился в течении десяти минут с начала торгов.

Как сообщается, часть компонентов для автомобиля изготовили заново, однако их выпуск осуществлялся в соответствии с оригиналом.

Project Gold является последней версий автомобиля, который имеет силовую установку с воздушным охлаждением.

Реставрацией спорткара занимались специалисты подразделения Porsche. Проданный на аукционе экземпляр имеет цвет Golden Yellow Metallic, а под его капотом располагается 3,6-литровый оппозитный двигатель, который имеет мощность 450 л.с., работая в паре с полным приводом и оригинальной «механикой».