Презентация спорткара состоится в следующем году, а позиционировать он будет как автомобиль 2020 модельного года.
Первое изображение Lamborghini Huracan 2020 появилось в Сети
29.10.2018 11:38
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Недавно в Сети появилось изображение, которое создавалось независимыми дизайнерами G.B.Cars.
Последние решили показать свое видение новинки, взяв за основу шпионские фото с тестовым прототипом Lamborghini Huracan.
После обновления автомобиль получит иной передний и задний бамперы, новые воздухозаборники, колесные диски, а также оптика.
По некоторым данным изменений в моторной гамме не произойдет, но возможно доработают нынешний 5.2-литровый 620-сильный двигатель.
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