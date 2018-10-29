Первое изображение Lamborghini Huracan 2020 появилось в Сети

Презентация спорткара состоится в следующем году, а позиционировать он будет как автомобиль 2020 модельного года.

Недавно в Сети появилось изображение, которое создавалось независимыми дизайнерами G.B.Cars.

Последние решили показать свое видение новинки, взяв за основу шпионские фото с тестовым прототипом Lamborghini Huracan.

После обновления автомобиль получит иной передний и задний бамперы, новые воздухозаборники, колесные диски, а также оптика.

По некоторым данным изменений в моторной гамме не произойдет, но возможно доработают нынешний 5.2-литровый 620-сильный двигатель.