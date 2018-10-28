Назван ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на рынке Европы

Аналитики подготовили список самых продаваемых автомобилей на европейском рынке в этом году.

Согласно отчётным данным в Европе за период по сентябрь 2018 года было продано на 22,7% меньше автомобилей, что связано с введением новых экологических стандартов из-за чего были прекращены продажи многих автомобилей. Больше всего пострадал по этой причине автомобиль Volkswagen Golf.

Он как и прежде возглавляет рейтинг самых востребованных в Европе, однако его продажи в сентябре сократились на 48,5%.

С отрицательной динамикой продаж оказался и Volkswagen Polo – минус 10,8%. На третьем месте располагается Renault Clio, продажи которого просели на 22% в сентябре.

В первой пятерке оказались модели Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan, популярность которых также сократилась в прошлом месяце.

А вот Ford Fiesta наоборот стала более популярной и в рейтинге она оказалась единственной с положительной динамикой продаж.

Более того этот автомобиль поднялся с седьмого на шестое место. На седьмую строчку опустился Skoda Octavia, а впервой десятке числится Peugeot 208, Ford Focus и Renault Captur.