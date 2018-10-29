«ГАЗель Next» получит новый дизельный двигатель от Volkswagen и МКП

Согласно документу, машина будет оснащаться двухлитровым турбодизелем и шестиступенчатой механической коробкой передач.

В продажу такая модификация поступит в следующем году и по заявлению компании таких автомобилей в год будет выпускаться до 40 тыс. ед.

Напомним, двухлитровый турбомотор Volkswagen серии ЕА189 оснащается впрыском common-rail, который устанавливают не только в коммерческом транспорте, но также и в пикапе Amarok.

Немецкий мотор настраивали для России под стандарт Евро-5. ДВС в отечественной модели выдает 136 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. Для этого двигателя была настроена и новая механическая коробка передач.

Трансмиссия была разработана собственными силами марки, и пока она будет комплектоваться только с новым мотором.

Также «ГАЗель» получила новый задний мост, который может быть с односкатной или двускатной ошиновкой.

Добавили инженеры в «ГАЗель» и новые опции. Теперь она будет предлагаться с подушками безопасности для пассажира и соответственно для водителя. Также добавили АБС, дисковые тормоза и системы стабилизации. Цены и комплектации будут объявлены позже.