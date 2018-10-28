Подержанный Mercedes G500 2013 года продают по цене суперкара

На территории Германии один из дилеров выставил на продажу внедорожник Mercedes-Benz G500 2013 года выпуска.

Привлекательным в этом стала стоимость, которая оказалась на уровне цен на спорткары. В частности, продавец просит за подержанный автомобиль 279 тысяч евро.

За эту стоимость предлагается автомобиль из лимитированной версии Mercedes-Benz G500 Cabrio Final Edition, которых было выпущено в количестве всего 200 экземпляров.

Эта версия была выпущена в честь прекращения выпуска автомобиля с мягким верхом. В движение внедорожник приводится 5,5-литровым двигателем, который работая в паре с семискоростным автоматом выдает 388 лошадиных сил и разгоняется до сотник за 5,9 секунды.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. Спецверсия на рынке предлагалась по цене от 110 тысяч евро, а теперь за подержанную машину просят в 2,5 раза больше.