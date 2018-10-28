В сети рассекретили внешность нового суперкара SCG 004S‍

В компании SCG окончательно утвердили внешность суперкара SCG 004S и в честь этого автопроизводитель показал в соцсети его 3D-модель. Стоит отметить, что несколько недель назад были показаны первые изображения гиперкара. Теперь можно увидеть компьютерную модель машины. Публичный показ SCG 004S пройдет в 2019 году.

Ранее сообщалось, что трехместный спорткар получит 650-сильный пятилитровый твин-турбо мотор, теперь появилась информация, что автопроизводитель вместо этого ДВС установит 800-сильный двигатель.

Трансмиссия для SCG 004S будет предлагаться на выбор – «механика» или «автомат».

Ранее «Твоё Авто» сообщало об этом гиперкаре, и как известно он будет предлагаться по цене от 400 000 долларов, что в пересчёте 26 253 800 рублей.

