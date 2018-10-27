Исследователи ранжировали будущих жертв беспилотных авто

Опрос нескольких миллионов участников проводили на протяжении двух лет, которым предлагали выбрать жертв ДТП с участием беспилотного автомобиля.

В частности, предлагалось выбрать, кого нужно спасти – пассажиров, либо людей и животных, которые находились на дороге. Выбор был не из простых, ведь участники той или иной группы по условиям задания должны были погибнуть.

Целью проведенного исследования было понять, как действовать беспилотнику в случае, когда столкновения избежать не удастся.

В результате исследователи пришли к неожиданному выводу. В среднем участники опроса отдавали предпочтение девочкам, чем мальчикам; собаке, чем кошке; доктору мужчине, чем женщине; бездомному, чем пожилой женщине или мужчине; бездомному, чем преступнику.

При этом отмечается, что приоритеты менялись в зависимости от страны и региона. В целом опрос показал, что респонденты сохраняли жизнь пешеходам больше, чем тем, которые находились в салоне беспилотного автомобиля.

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