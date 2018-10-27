Российский рынок LCV в сентябре «вылетел» из ТОП-5 рынков Европы

Теперь российский рынок коммерческих автомобилей расположился на шестом месте, тогда как месяцем ранее он располагался на пятой строчке.

По данным «Автостат», в сентябре в нашей стране было реализовано 8 607 LCV, а это становится на 5,3% больше.

Строчкой выше оказался рынок Италии, где было продано девять тысяч коммерческих автомобилей, что хуже на три процента.

На четвертом месте оказалась Испания с результатом 13 603 авто, что меньше на 9,3%. Германия в ТОП-5 рынков Европы оказалась на третьей строчке.

В этой стране продажи LCV составили 22 892 ед., что на 2,7% лучше. Второй результат показала Франция, где автопроизводители реализовали 34 573 коммерческих авто, что на 2,6% меньше.

Лидирует в Европе Великобритания. В сентябре на этом рынке было продано 53 848 автомобилей, что на 6.1% хуже.