В Continental рассказали о новой технологии обрезиненных шипов

Continental разработала новые шипы ContiFlexStuds, которые благодаря своим свойствам меньше создают шума на асфальте и глубже вонзаются в лед.

Шипы ContiFlexStuds крепятся еще на стадии создания шины, а это позволяет избежать их потери во время эксплуатации.

По заявлению компании Continental, новые шипы на 20% меньше наносят вреда дорожному покрытию. К тому же они менее шумные в сравнении с другими шипованными колесами и в них на 7% лучше сцепление с дорогой.

Как заявили в пресс-службе Continental, новый тип шипов повышает уровень активной безопасности и комфорта.

Пока шипы ContiFlexStuds используются только в одном типоразмере — IceContact 2 235/45 R18.