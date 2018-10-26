Continental разработала новые шипы ContiFlexStuds, которые благодаря своим свойствам меньше создают шума на асфальте и глубже вонзаются в лед.
В Continental рассказали о новой технологии обрезиненных шипов
26.10.2018 18:12
24 0
Шипы ContiFlexStuds крепятся еще на стадии создания шины, а это позволяет избежать их потери во время эксплуатации.
По заявлению компании Continental, новые шипы на 20% меньше наносят вреда дорожному покрытию. К тому же они менее шумные в сравнении с другими шипованными колесами и в них на 7% лучше сцепление с дорогой.
Как заявили в пресс-службе Continental, новый тип шипов повышает уровень активной безопасности и комфорта.
Пока шипы ContiFlexStuds используются только в одном типоразмере — IceContact 2 235/45 R18.
Комментарииcomments powered by HyperComments