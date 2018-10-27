Минский моторный завод провел официальную презентацию нового турбированного дизельного двигателя. Презентация состоялась в рамках специально организованного мероприятия.
«ГАЗон-Next» может получить новый турбодизель от ММЗ
Теперь Минский моторный завод опубликовал подробности о новом двигателе и сообщил о его возможном появлении на автомобиле «ГАЗон-Next».
Проект по созданию нового двигателя предусматривал выпуск малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-3,6DTI.
Как рассказали в пресс-службе, новый силовой агрегат станет альтернативой моторам серии 534 Ярославского моторного завода. Новинка полностью отличается от предшественника MMZ-4DTI.
Новый двигатель имеет рабочий объём цилиндров 3,6 литра, а его мощность составляет 120 лошадиных сил.
Топливная аппаратура — Common Rail, а частота вращения – 2200 об/мин. Есть возможность форсировки двигателя до 180 лошадиных сил мощности.
«Двигатель MMZ-3,6DTI – принципиально новая, прорывная разработка в ряду продукции, производимой ММЗ. При проектировании и создании применены современные конструкторские решения, которые обеспечивают его экономичность, оптимизацию габаритов, улучшение наполняемости цилиндров, рабочего процесса и процесса сгорания топлива» — рассказали в пресс-службе ММЗ.