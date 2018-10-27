«ГАЗон-Next» может получить новый турбодизель от ММЗ

Теперь Минский моторный завод опубликовал подробности о новом двигателе и сообщил о его возможном появлении на автомобиле «ГАЗон-Next».

Проект по созданию нового двигателя предусматривал выпуск малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-3,6DTI.

Как рассказали в пресс-службе, новый силовой агрегат станет альтернативой моторам серии 534 Ярославского моторного завода. Новинка полностью отличается от предшественника MMZ-4DTI.

Новый двигатель имеет рабочий объём цилиндров 3,6 литра, а его мощность составляет 120 лошадиных сил.

Топливная аппаратура — Common Rail, а частота вращения – 2200 об/мин. Есть возможность форсировки двигателя до 180 лошадиных сил мощности.