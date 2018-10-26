Российские аналитики из « Автостат » опубликовали новые отчетные данные по продажам автомобилей. В этот раз специалисты подготовили отчет по продажам люксовых машин на столичном рынке.

Так, были названы самые популярные люксовые автомобили на рынке Москвы по итогам девяти месяцев 2018 года.

В отчетный период москвичи приобрели 616 новых автомобилей люксового сегмента, а это на 1,9% превышает результат января-сентября 2017 года.

Наибольшую долю в этом сегменте в столице занял Mercedes-Maybach S-Klasse, который является лидером по продажам и в России в целом.

В Москве дилеры реализовали 348 новых Mercedes-Maybach S-Klasse, что на 21,7% больше.

Также в столичном регионе было продано 98 новых автомобилей марки Bentley, 86 — Maserati, 41 Rolls-Royce, 24 Lamborghini, 13 Ferrari и 6 Aston Martin.