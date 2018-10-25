Подбор зимней резины – ответственный вопрос

Помимо рисунка протектора, зимние шины отличаются от летних химическим составом, который рассчитан на определенный диапазон температур. Если шины используются за пределами этого диапазона, то они утрачивают свои качества и не способны обеспечить требуемого сцепления с дорогой. По этой причине надо в обязательном порядке производить замену шин в соответствии с сезоном.

Выбор типа зимних шин

Существуют три главных типа зимних шин, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. Они рассчитаны на разные климатические условия. Выбрать резину для автомобиля можно, зайдя сюда.

Шипованные покрышки. Наличие металлических противоскользящих шипов обеспечивает им хорошее сцепление с дорогой и позволяет эффективно тормозить. Они рассчитаны на движение по сухому твердому льду и используются в местностях с холодными зимами. При движении по сухому асфальту они утрачивают свои преимущества и в течение короткого времени стираются.

Фрикционные покрышки скандинавского типа. Их свойства похожи на свойства шипованных шин. Главное отличие состоит в отсутствии шипов. Они предназначены для езды при сильном холоде по заснеженным дорогам. Требуемое сцепление с дорожным покрытием обеспечивается благодаря наличию на протекторе большого количества ламелей, продавливающих снег. Для езды по льду и сухому асфальту они не предназначены.

Фрикционные покрышки европейского типа. Они подходят для местностей с влажными и теплыми зимами, где часто идет дождь и мокрый снег. Но на льду и укатанном снегу такие покрышки не могут обеспечить требуемую безопасность.

Рекомендации, которые полезно учитывать при выборе

Помимо типа зимних шин, при их выборе нужно соблюдать несколько простых правил, перечисленных ниже:

Чтобы увеличить продолжительность эксплуатации шин, желательно переставлять их с задней оси на переднюю и наоборот через каждые восемь тысяч километров пробега.

Ни в коем случае не следует приобретать зимние шины лишь на ведущую ось автомашины. Если колеса разных осей будут сцепляться с дорожным покрытием неравномерно, то риск заноса значительно возрастет.

При использовании комплекта шин в течение нескольких лет лучшую пару надо устанавливать на заднюю ось автомобиля, чтобы уменьшить вероятность заноса.

Необходимо приобрести для зимних шин второй комплект дисков, чтобы иметь возможность переобуться самостоятельно, а не тратить время на стояние в очереди на шиномонтаж.

Не следует приобретать бывшие в употреблении шины из-за их дешевизны. С течением времени резина утрачивает свои качества, поэтому имеющийся износ способен свести на нет полученную таким путем экономию.

Таким образом, от правильного подбора зимней резины напрямую зависит безопасность водителей и пассажиров авто. Поэтому к решению данной проблемы следует подходить со всей серьезностью. Приведенные выше рекомендации помогут в этом.