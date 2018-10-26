Перелицованный пикап Mercedes-Benz X-Class поступил в продажу

Китайская версия пикапа от Dongfeng, которая получила название Ruijing 6 и создавалась на базе Mercedes-Benz X-Class, уже стала доступна для покупки у дилеров на территории КНР.

Новинка отличается от своего соплатформенника слегка измененным дизайном экстерьера. Dongfeng Ruijing 6 получил такие габариты: 5 290/1 850/1 850 мм, расстояние между осями составит 3 150 мм.

Линейка двигателей новинки получила 158-сильный бензиновый двигатель с рабочим объёмом цилиндров два литра.

Дизельная линейка представлена турбированным агрегатом объёмом два литра и мощностью 140 лошадиных сил. Система привода будет на задние колеса или обе оси, а передавать крутящий момент будет шестиступенчатая автоматическая или пятискоростная механическая КП.

Стоимость пикапа составляет 84 800 юаней или около 800 тысяч рублей минимум. В топовом исполнении автомобиль оценен в 139 800 юаней или чуть более 1,3 миллиона рублей. Для покупки пикап предлагается в 11 версиях.