Новый кроссовер BMW X5 получил «обвес» M Performance Parts

Новинка отличается карбоновым обвесом кузова, а также рядом спортивных элементов, включая тормозные механизмы и все это будет от подразделения M Performance.

Карбоновые элементы будут присутствовать на боковых порогах, корпусах зеркал заднего вида, крыльях, диффузоре.

Еще такой вариант кроссовера будет оснащен 20- или 22-дюймовыми колесными дисками, выполненными из легких сплавов, а в салоне будет новый руль, отделка которого выполнена из алькантары.

Кроссовер с пакетом M Performance Parts будет доступен с марта 2019 года.