Немецкая марка BMW анонсировала новое поколение кроссовера BMW X5 в версии M Performance Parts.
Новый кроссовер BMW X5 получил «обвес» M Performance Parts
25.10.2018 18:57
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Новинка отличается карбоновым обвесом кузова, а также рядом спортивных элементов, включая тормозные механизмы и все это будет от подразделения M Performance.
Карбоновые элементы будут присутствовать на боковых порогах, корпусах зеркал заднего вида, крыльях, диффузоре.
Еще такой вариант кроссовера будет оснащен 20- или 22-дюймовыми колесными дисками, выполненными из легких сплавов, а в салоне будет новый руль, отделка которого выполнена из алькантары.
Кроссовер с пакетом M Performance Parts будет доступен с марта 2019 года.
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