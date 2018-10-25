Компания Hyundai разрабатывает новый флагманский спорткар

В модельной линейке Hyundai в скором времени появится новый флагманский спорткар. Руководство компании уже одобрило выпуск нового спортивного автомобиля, разработкой которого занимается N-подразделение.

Как анонсировал производитель, новинкой станет спорткар, который будет самым быстрым и мощным, а также получит 350-сильный двигатель.

При этом модель будет самостоятельной и пока неизвестно выпустят ее ограниченным тиражом, либо она окажется как отметил представитель компании «автомобилем суперспортивного сегмента» и будет выпускаться серийно.

Кроме этого было отмечено, что представление о флагманском спорткаре может частично дать прототип Hyundai R16.

Этот концепт был представлен два года назад и имел среднемоторную компоновку. Под его капотом установили 2.0-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, а в качестве трансмиссии доступна шестискоростная механика. Отдача двигателя составляет 300 л.с., а показатель крутящего момента – 382 Нм.