Две крупные компании заявили о намерении создать совместное предприятие, которое будет работать на территории Китая.

Daimler и Geely создадут в Китае сервис для заказа такси, причем машины в автопарке СП предлагается использоваться только премиум-класса.

Для начала планируется закупить модели Mercedes-Benz S-Class, E-Class и V-Class и Maybach, но в дальнейшем парк расширят и другими премиальным моделями.

Стоит отметить, что китайская компания предоставляет услуги каршеринга в Китае, создав две компании.