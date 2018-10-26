Возрожденный внедорожник Ford Bronco готовится к дебюту

В последнее время в сети периодически появляются сообщения о возрожденном внедорожнике Ford Bronco. Как сегодня сообщают зарубежные инсайдеры, автомобиль уже почти готов к дебюту.

По некоторым данным, премьерный показ Bronco состоится в начале января 2019 года на автосалоне в Детройте.

Там, по предварительным данным, будет представлена уже серийная версия модели. при этом его серийное производство стартует не ранее 2020 года, при этом место сборки уже известно и им окажется завод в Мичигане.

В основе Bronco будет лежать платформа от нового Ranger, который был представлен в начале года на автосалоне в Детройте.

По некоторым данным, серийная версия возрожденного внедорожника будет комплектоваться 7-ступенчатой «механикой» и она будет доступна с 2,7-литровым мотором EcoBoost V6. Такой агрегат выдает 325 л.с.