Кен Блок представил 930-сильный Ford F-150 для шоу «Джимханы»‍

Известный многим поклонникам автоспорта Кен Блок представил свою новую машину. В этот раз ею стал Ford F-150 с мотором от победителя марафона «24 часа Ле-Мана».

В основе новой машины для дрифта лежит пикап образца 1977 года, а под его капотом размещается твин-турбо ДВС от Ford GT.

Этот мотор по словам гонщика выдает не менее 927 л.с. В паре с двигателем работает механическая трансмиссия с системой полного привода. Машина получила алюминиевый кузов ручной работы.

Гоночный автомобиль назвали Hoonitruck, а его полноценная презентация состоится в десятом выпуске телевизионного шоу Gymkhana.

Вживую Hoonitruck можно будет увидеть в Лас-Вегасе на тюнинг-фестивале SEMA, который начнет работать в начале следующего месяца.

