Компания Hyundai анонсировала премьеру маленького кроссовера‍

Компания Hyundai в следующем месяце на автосалоне в Сан-Паулу проведет презентацию концепта.

Это будет прототип маленького кроссовера с названием Saga, серийная версия которого станет относительно недорогим электрическим кроссовером.

Новинка имеет купеобразный силуэт, а также светодиодные фонари.

Анонсируя презентацию нового электромобиля, компания опубликовала первые изображения и сообщение, что новый автомобиль создается для рынков развивающихся стран.

К тому же некоторые дизайнерские решения от прототипа достанутся обновленным Grand i10 и HB20, которые предлагаются на бразильском рынке.