Компания Hyundai в следующем месяце на автосалоне в Сан-Паулу проведет презентацию концепта.
Компания Hyundai анонсировала премьеру маленького кроссовера
25.10.2018 17:54
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Это будет прототип маленького кроссовера с названием Saga, серийная версия которого станет относительно недорогим электрическим кроссовером.
Новинка имеет купеобразный силуэт, а также светодиодные фонари.
Анонсируя презентацию нового электромобиля, компания опубликовала первые изображения и сообщение, что новый автомобиль создается для рынков развивающихся стран.
К тому же некоторые дизайнерские решения от прототипа достанутся обновленным Grand i10 и HB20, которые предлагаются на бразильском рынке.
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