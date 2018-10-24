В Боровском районе произошло ДТП фуры и легковушки «Киа»

В результате дорожно-транспортного происшествия, о котором сообщает МЧС по региону, пострадали люди.

Как сообщается, на трассе в Боровском районе около пяти часов вечера 24 октября произошло столкновение двух транспортных средств.

Дорогу в районе 90-го километра М-3 «Украина» не поделили фура МАЗ и легковушка марки «Киа». Кто из водителей спровоцировал столкновение устанавливается.

В МЧС сообщают, что пострадало несколько человек, не уточняя данные о количестве пострадавших и характере полученных травм.