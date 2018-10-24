В Кимрах автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка после ДТП

Как стало известно, на улице Троицкая в Кимрах Тверской области, произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Днем 24 октября автомобиль-участник аварии выехал на тротуар, после чего сбил четырехлетнего мальчика, который находился там вместе с женщиной.

После наезда ребенок с переломом ноги был доставлен в больницу бригадой медиков прибывшей на место происшествия.

Все причины и обстоятельства дорожно-транспортного столкновения устанавливаются.