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В Кимрах автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка после ДТП

ДТП
24.10.2018 20:37
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Как стало известно, на улице Троицкая в Кимрах Тверской области, произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Днем 24 октября автомобиль-участник аварии выехал на тротуар, после чего сбил четырехлетнего мальчика, который находился там вместе с женщиной.

После наезда ребенок с переломом ноги был доставлен в больницу бригадой медиков прибывшей на место происшествия.

Все причины и обстоятельства дорожно-транспортного столкновения устанавливаются.

 

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