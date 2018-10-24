За рулем кроссовера находился 66-летний водитель, который заезжал с проезжей части в дворовую территорию.
Сыктывкар: водитель Volkswagen Touareg сбил коляску с годовалым ребенком
24.10.2018 20:28
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Дорожный инцидент произошел сегодня после полудня на улице Морозова в Сыктывкаре.
Там, водитель Volkswagen Touareg в районе 104-го дома допустил наезд на женщину, которая шла с коляской.
В коляске на момент наезда находился годовалый ребенок.
В результате произошедшего ребенок получил травмы головы. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Источник: komiinform.ru.
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