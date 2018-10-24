Сыктывкар: водитель Volkswagen Touareg сбил коляску с годовалым ребенком

За рулем кроссовера находился 66-летний водитель, который заезжал с проезжей части в дворовую территорию.

Дорожный инцидент произошел сегодня после полудня на улице Морозова в Сыктывкаре.

Там, водитель Volkswagen Touareg в районе 104-го дома допустил наезд на женщину, которая шла с коляской.

В коляске на момент наезда находился годовалый ребенок.

В результате произошедшего ребенок получил травмы головы. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Источник: komiinform.ru.