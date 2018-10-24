Баварская компания вывела на тесты BMW M5 в версии CS, которую смогли запечатлеть на закрытых испытаниях.
BMW вывела на тесты более мощную версию модели BMW CS
24.10.2018 22:10
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В распоряжении зарубежных изданий оказались снимки прототипа BMW M5 CS, а на то что это более мощная версия спортивного седана указывают некоторые особенности.
О разработке компанией BMW более мощного варианта седана M5 сообщалось и ранее, а теперь этому есть подтверждения. Фотошпионы заметили модель на специальном полигоне расположенном в центре BMW M.
В тестируемой BMW M5 CS установлены иной спойлер, который можно встреть в M4 CS и M3 CS, а также более мощная тормозная система.
Какой мотор будет устанавливаться под капотом BMW M5 CS пока неизвестно. В BMW M5 подкапотное пространство занимает 4,4-литровый V8, который выдает 617 л.с.
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