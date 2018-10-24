BMW вывела на тесты более мощную версию модели BMW CS

Баварская компания вывела на тесты BMW M5 в версии CS, которую смогли запечатлеть на закрытых испытаниях.

В распоряжении зарубежных изданий оказались снимки прототипа BMW M5 CS, а на то что это более мощная версия спортивного седана указывают некоторые особенности.

О разработке компанией BMW более мощного варианта седана M5 сообщалось и ранее, а теперь этому есть подтверждения. Фотошпионы заметили модель на специальном полигоне расположенном в центре BMW M.

В тестируемой BMW M5 CS установлены иной спойлер, который можно встреть в M4 CS и M3 CS, а также более мощная тормозная система.

Какой мотор будет устанавливаться под капотом BMW M5 CS пока неизвестно. В BMW M5 подкапотное пространство занимает 4,4-литровый V8, который выдает 617 л.с.