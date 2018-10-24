Тюнинг-ателье Roush‍ показало 660-сильный пикап Ford F-150

Roush создала пакет доработок для пикапа Ford F-150 с пятилитровым мотором. В эту версию тюнинг-ателье предлагает установить механический нагнетатель, который поднимет мощность мотора до 650 л.с.

Представленный доработанный пикап получил к названию приставку Nitemare, а под его капотом установлен пятилитровый V-образный восьмицилиндровый мотор.

Его тюнеры оснастили приводным нагнетателем и новой выпускной системой. Также было изменено программное обеспечение блока управления ДВС.

В результате этих доработок отдача двигателя с 400 л.с. и 541 Нм крутящего момента повысилась до 650 л.с. и 826 Нм.



Внешне пикап Nitemare от классического F-150 можно отличить по дополнительным фарам, 22-дюймовым колесным дискам с вседорожными покрышками и новому переднему бамперу. Доработки для американского пикапа компания Roush оценила в 16 999 долларов.