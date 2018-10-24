Продажи автомобилей Jaguar Land Rover в РФ выросли в сентябре на 34%

Компания Jaguar Land Rover в прошлом месяце реализовала на российском рынке 1 151 автомобиль, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался лучше на 34%.

В сентябре на 36 процентов выросла популярность моделей бренда Jaguar, который реализовал в стране 184 автомобиля.

На 34 процента увеличились объемы продаж внедорожников Land Rover, которые разошлись тиражом в количестве 674 штук.

Стоит отметить, что в сентябре стартовали продажи Range Rover и Range Rover Sport 2019.