Audi представила обновленное купе и родстер Audi R8

Накануне немецкая марка опубликовала первые тизер обновленной модели Audi R8, а сегодня компания решила рассекретить купе и родстер, опубликовав подробности обновления.

На европейском рынке обновленная модель поступит в продажу в первом квартале будущего года, а ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации.

Вопреки всем слухам, которые появлялись накануне презентации, в обновленном Audi R8 все же оставили десятицилиндровый двигатель и более того, его отдача увеличилась.

Еще автомобили получили модернизированную электронику и доработанную подвеску. Теперь мощность 5,2-литрового мотора составляет 570 л.с. против 540, а показатель крутящего момента равен 550 Нм.

В версии Performance Quattro мощность силовой установки составит 620 л.с. при 580 Нм. Последняя в дорестайлинговой модели носила название R8 V10 Plus.

Кроме этого, во всех версиях Audi R8 была улучшена аэродинамика. Так, купе до первой сотни разгонится за 3,4 секунды, родстер – за 3,5 секунды, а топовые версии автомобилей ускорятся за 3,1 и 3,2 секунды соответственно.

В экстерьере и интерьере обновленного Audi R8 существенных изменений не произошло, а вот в цветовой гамме добавились новые варианты окраса кузова.