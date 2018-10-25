В Euro NCAP провели краш-тесты автомобилей Mercedes A-Class и Lexus ES‍

На краш-тестах Euro NCAP побывали шесть новых автомобилей, среди которых оказались новые Mercedes-Benz A-Class и Lexus ES.

Также в лабораторию организации привезли универсал Mazda6 и Hyundai Nexo. Все эти автомобили получили максимальную оценку в пять звезд.

Самая высокая защита у Mercedes-Benz A-Class. Эта модель получила свыше 90% за защиту детей, пешеходов и велосипедистов, а вот электронные системы показали работу в 75%, так как машина плохо удерживает полосу движения.

Седан Lexus ES также продемонстрировал хорошие показатели, но они все равно уступают Mercedes-Benz A-Class.

При этом автомобиль показал высокую защиту водителя и пассажиров. Вспомогательные электронные системы в седане оказались немного лучше, чем у немецкого хэтчбека.

В универсале Mazda6 отметили не очень эффективную работу активного капота, который срабатывает при столкновении для защиты пешехода. Позже выяснилось, что система зависит от роста и комплекции пешехода.

В кроссовере Nexo высоко была оценена защита водителя, взрослых пассажиров и детей. Также 80% получили системы электронных помощников.







