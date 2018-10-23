Лобовое ДТП под Ухтой: пострадал водитель «УАЗа» и Isuzu

Водитель «Буханки» по невыясненным сейчас причинам допустил выезд на встречную полосу движения.

По данным ГИБДД по Коми, ДТП было зафиксировано на трассе в Ухтинском районе 22 октября днем.

В районе 246-го километра трассы произошло лобовое столкновение автомобилей «УАЗ Буханка» и Isuzu.

В результате дорожной аварии пострадал водитель УАЗа, у которого диагностировали сотрясение мозга и ушиб коленного сустава, и водитель иномарки.

Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Обстоятельства и причины столкновения продолжают устанавливать сотрудники ГИБДД.