Водитель «Буханки» по невыясненным сейчас причинам допустил выезд на встречную полосу движения.
Лобовое ДТП под Ухтой: пострадал водитель «УАЗа» и Isuzu
23.10.2018 20:54
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По данным ГИБДД по Коми, ДТП было зафиксировано на трассе в Ухтинском районе 22 октября днем.
В районе 246-го километра трассы произошло лобовое столкновение автомобилей «УАЗ Буханка» и Isuzu.
В результате дорожной аварии пострадал водитель УАЗа, у которого диагностировали сотрясение мозга и ушиб коленного сустава, и водитель иномарки.
Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Обстоятельства и причины столкновения продолжают устанавливать сотрудники ГИБДД.
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