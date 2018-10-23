Два человека пострадали в ДТП фуры и «Нивы» возле Хилка

Предварительно установлено, что спровоцировал столкновение водитель легковушки, нарушивший правила проезда по нерегулируемому перекрестку.

Как пишет Заб.ру, ссылаясь на УМВД России по Забайкальскому краю, фура и внедорожник «Нива» столкнулись в районе 790-го километра трассы в Хилокском районе.

Пытаясь уходить от столкновения фура опрокинулась на бок, а столкновения с внедорожником все же избежать не удалось.

В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в качестве пассажиров в салоне «Нивы».

По факту аварии проводятся проверки.

Фото: zab.ru.