Hyundai вывела на рынок новый хэтчбек Hyundai Santro за 347 000 рублей‍

Hyundai официально представила новую модель, которая пока будет доступна только на индийском рынке, но в планах автопроизводителя ее начать продавать и на других рынках.

Hyundai Santro ранее была в модельном ряду компании, но потом ее сняли с производства. Сейчас ее возродили на новой платформе и предположительно в основу автомобиля взяли тележку от Picanto.

У нового хэтчбека Santro колесная база и подвеска идентична Picanto, при этом индийское подразделение Hyundai утверждает, что автомобиль построен на новой платформе, но подробности про нее раскрывают.



В Индии хэтчбек будет предлагаться с 1,1-литровым 69-сильным мотором, который способен работать с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Также для этого ДВС будет доступна и роботизированная коробка передач. Еще будет версия двигателя работающего на метане, а в этом случае мощность силовой установки составит 59 л.с.



В Индии Hyundai Santro будет предлагаться в пересчете от 347 000 до 503 000 рублей. Предзаказы на эту модель принимают уже две недели и за это время поступило 23 500 заявок.